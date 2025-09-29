الإثنين 29 سبتمبر 2025
خدمات مالية غير مصرفية يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بتعاملات بداية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:  

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 944.5 مليون جنيه. 

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 916 مليون جنيه. 

عقارات بقيمة تداول بلغت 884.8 مليون جنيه. 

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 409 مليون جنيه. 

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 258 مليون جنيه. 

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. 

