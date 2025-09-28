"Queen Mantis" يحطم نسب المشاهدة القياسية بآخر حلقاته

اختتمت الممثلة جو هيون جونج أحدث مسلسلاتها بـ "لحظة تاريخية أخرى في مسيرتها"، حيث أسدل الستار على مسلسل الجمعة والسبت لقناة SBS بعنوان "Queen Mantis" محققًا أعلى نسب مشاهدة له على الإطلاق.

وفقًا لبيانات شركة نيلسن كوريا، سجلت الحلقة الأخيرة التي عُرضت في 27 سبتمبر نسبة 7.9% في منطقة العاصمة سيئول و7.4% على مستوى البلاد، وبلغت ذروة المشاهدة 10.3%. كما حقق المسلسل في الشريحة السكانية الرئيسية 20-49 عامًا متوسطًا قدره 2.5% وذروة بلغت 3.52%.

لم يقتصر نجاح المسلسل على الشاشات المحلية، بل ظل قريبًا من صدارة منصة نتفليكس كوريا طوال فترة عرضه، ووصل إلى المرتبة السادسة في التصنيف العالمي للأعمال غير الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس.

الحلقة الأخيرة Queen Mantis

شهدت الحلقة الختامية نهاية عمليات القتل المتسلسلة المستوحاة من قضية "السرعوف" بموت الجاني. حيث وجدت جونج إي شين (جو هيون جونج)، الأم والقاتلة المتسلسلة، سعادة عابرة عندما أدركت أن ابنها، المحقق تشا سو يول (جانج دونج يون)، قد نضج ليصبح شخصًا يتمتع بالرحمة—وهي صفة كانت تفتقر إليها.

لكن الأحداث سرعان ما اشتعلت من جديد عندما قُتل تشوي جونج هو (جو سونج ها)، وهو حلقة الوصل بين الأم والابن، مما سحب الأم وابنها مرة أخرى إلى تحقيق مشترك جديد.

تضمنت الحلقة أيضًا مشهدًا مؤثرًا لـ "جونج" وهي تخاطر بحياتها لإنقاذ زوجة ابنها لي جونج يون (كيم بو را) من الخاطفة سيو آرا (هان دونغ هي).

وفي ذروة الأحداث، واجهت "جونج" والدها المسيء جونج هيون نام (لي هوانج وي) في كنيسته، لكن ابنها أوقفها قبل أن تتمكن من قتله.

كشف هذا المشهد الصادم أن "جونج" كانت هي نفسها ضحية لـ إساءة مروعة، مما جعلها شخصية مأساوية بقدر ما هي قاتلة.

وفي لقطة مؤثرة وموجعة، أخبرت "جونج" ابنها سو يول بعبارة صادمة: "روابط الدم لا تعني شيئًا. أنت مختلف عني، وهذا يعجبني،" مؤكدةً رغبتها في أن يعيش ابنها حياة مختلفة تمامًا عن حياتها.

قفزة زمنية وتلميح لعودة الشراكة

اختتم المسلسل بـ قفزة زمنية مدتها عامان، تظهر "جونج" خلف القضبان و"سو يول" يعود إلى جانبها، تزامنًا مع انتشار أنباء عن جريمة القتل الغامضة لـ تشوي جونج هو—في تلميح واضح إلى أن شراكتهما المعقدة والمضطربة بين الأم وابنها في حل الجرائم لم تنتهِ بعد.

وقد حظي "Queen Mantis" بإشادة واسعة لقصته المعقدة، وتقلباته غير المتوقعة، وفرضيته المحورية الجريئة عن أم قاتلة متسلسلة تعمل إلى جانب ابنها المحقق. كما اجتمع الأداء القوي والمتميز لجو هيون جونج، والأداء المتعمق لـ جانج دونج يون، والإخراج الحاد للمخرجة بيون يونج جو، مع الأداء الجماعي القوي، ليقدموا عملًا إثارة بوليسيًا متقنًا ومشدود الأعصاب. لقد ترك المسلسل، بتناغم نصه وتمثيله وإخراجه، تأثيرًا عاطفيًا دائمًا ورسالة قوية.

