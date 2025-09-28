كلاتنبيرج: فيفا يجري تعديلات على تقنية الفيديو قريبا

علق الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مارك كلاتنبيرج، على أحد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة كريستال بالاس وليفربول، التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف كريستال بالاس نظيره ليفربول، أمس السبت، على ملعب "سيلهرست بارك" مباراة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان كريستال بالاس متقدمًا في النتيجة بهدف سجله إسماعيلا سار، حتى الدقيقة 87، عندما أدرك البديل الإيطالي فيدريكو كييزا التعادل للريدز، قبل أن يسجل إيدي نكيتياه هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 90+7.

هدف كريستال بالاس الأول يثير الجدل

ويرى البعض أن هدف كريستال بالاس الأول، الذي سجله اللاعب إسماعيلا سار، كان لابد أن يلغى، بعد أن خرجت الكرة إلى رمية تماس، لكن الحكم كريس كافانا منح كريستال بالاس ركلة ركنية نتج عنها الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ولا يمكن لتقنية الفيديو التدخل في تلك المواقف، حيث أن وظيفتها تقتصر على أمور أبرزها ركلات الجزاء أو قرارات التسلل والطرد.

فيفا يبحث إجراء تعديلات على تقنية الفيديو

وعن ذلك، قال مارك كلاتنبيرج، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم تحسين تقنية الفيديو المساعد وبروتوكولها".

وأضاف: "في الوضع الحالي، لا يمكن لتقنية الفيديو التدخل في ركلة ركنية خاطئة، عندما تؤدي هذه الركلة الركنية إلى هدف، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط".

وواصل: "يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم في المستقبل إلى السماح لتقنية الفيديو بتصحيح ركلات المرمى والركلات الركنية، ولكن في الوضع الراهن علينا قبول قرار الحكم".

لقطة أخرى في المباراة مثيرة للجدل

وشهدت المباراة نفسها إثارة تحكيمية بعد احتساب هدف تعادل ليفربول الذي سجله كييزا، رغم تدخل تقنية الفيديو لوجود شبهة لمسة يد على النجم محمد صلاح.

