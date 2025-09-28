الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلاتنبيرج: فيفا يجري تعديلات على تقنية الفيديو قريبا

مارك كلاتنبيرج، فيتو
مارك كلاتنبيرج، فيتو

علق الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مارك كلاتنبيرج، على أحد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة كريستال بالاس وليفربول، التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف كريستال بالاس نظيره ليفربول، أمس السبت، على ملعب "سيلهرست بارك" مباراة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان كريستال بالاس متقدمًا في النتيجة بهدف سجله إسماعيلا سار، حتى الدقيقة 87، عندما أدرك البديل الإيطالي فيدريكو كييزا التعادل للريدز، قبل أن يسجل إيدي نكيتياه هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 90+7.

هدف كريستال بالاس الأول يثير الجدل 

ويرى البعض أن هدف كريستال بالاس الأول، الذي سجله اللاعب إسماعيلا سار، كان لابد أن يلغى، بعد أن خرجت الكرة إلى رمية تماس، لكن الحكم كريس كافانا منح كريستال بالاس ركلة ركنية نتج عنها الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ولا يمكن لتقنية الفيديو التدخل في تلك المواقف، حيث أن وظيفتها تقتصر على أمور أبرزها ركلات الجزاء أو قرارات التسلل والطرد.

فيفا يبحث إجراء تعديلات على تقنية الفيديو 

وعن ذلك، قال مارك كلاتنبيرج، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم تحسين تقنية الفيديو المساعد وبروتوكولها".

وأضاف: "في الوضع الحالي، لا يمكن لتقنية الفيديو التدخل في ركلة ركنية خاطئة، عندما تؤدي هذه الركلة الركنية إلى هدف، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط".

وواصل: "يتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم في المستقبل إلى السماح لتقنية الفيديو بتصحيح ركلات المرمى والركلات الركنية، ولكن في الوضع الراهن علينا قبول قرار الحكم".

لقطة أخرى في المباراة مثيرة للجدل 

وشهدت المباراة نفسها إثارة تحكيمية بعد احتساب هدف تعادل ليفربول الذي سجله كييزا، رغم تدخل تقنية الفيديو لوجود شبهة لمسة يد على النجم محمد صلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارك كلاتنبيرج كلاتنبيرج الدوري الانجليزي ليفربول كريستال بالاس

مواد متعلقة

آرسنال يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

ريال مدريد يساعد ليفربول على شراء ناد إسباني شهير

فان دايك يعبر عن خيبة أمله في أداء ليفربول ويحتاج لحل سريع

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads