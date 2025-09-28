الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: لن نستسلم وسنختار الصمود أمام الضغوط والعقوبات

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده ترفض وتدين أي قيود أو عقوبات مفروضة عليها، مشددًا على أن إيران كانت حاضرة حتى اللحظة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل عادل للأزمة.

دعوة إلى حوار عادل

قال بزشكيان إن طهران مستعدة للدخول في حوار عادل ومنطقي وشفاف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إيران لن تقبل بأي مفاوضات قد تجرها إلى "مشكلات وأزمات جديدة".

انتقاد السلوك الأمريكي

وانتقد الرئيس الإيراني ما وصفه بـ"السلوك غير المنطقي" من جانب واشنطن تجاه الجهود الإيرانية للتوصل إلى حل عادل لـ الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده أبدت جدية وصبرًا كبيرًا في هذا المسار.

خيار الصمود لا الاستسلام

واختتم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على أن إيران أمام خيارين: الاستسلام أو الصمود، مشددًا على أن بلاده ستسلك خيار الصمود والاعتماد على طاقات شعبها لمواجهة التحديات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران واشنطن الملف النووي الإيراني

