الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان فرنسي بريطاني ألماني: تفعيل آلية الزناد كان الملاذ الأخير لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

ايران، فيتو
ايران، فيتو

سلطت تقارير إخبارية، الضوء اليوم الأحد، على بيان فرنسي بريطاني ألماني، مؤكدة مواصلة التمسك بالهدف الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي.

وأوضح البيان الفرنسي البريطاني الألماني أن تفعيل  آلية الزناد كان الملاذ الأخير وفق الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد: يجب ألا تكون إعادة فرض العقوبات نهاية للدبلوماسية مع ‎إيران بشأن القضية النووية.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

وفعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد"، لتعود بذلك عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأفادت “فرانس برس”، أن العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي دخلت حيز التنفيذ.

وطالبت الترويكا الأوروبية، إيران إلى الامتناع عن أي أعمال تصعيدية بعد إعادة فرض العقوبات.

إعادة فرض العقوبات الأممية

من جانبه، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو، إيران للانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأممية.

كما دعا كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.  

وكانت إيران نددت بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترويكا الأوروبية الاتحاد الاوروبي آلية الزناد الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو

مواد متعلقة

حاكم بيلجورود الروسية يعلن إصابة 9 أشخاص جراء هجمات أوكرانية

إيران تندد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي

بعد تفعيل"آلية الزناد"، روبيو يدعو إيران إلى مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads