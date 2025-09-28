اجتماع موسع للجنة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث تحديات القطاع

عقدت لجنة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة محمد العرجاوي، اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، بحضور كل من اللواء مهندس وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والداخلية، والمهندس هاني صلاح، مدير عام السلع الصناعية – الدخيلة، والمهندس أسامة مراد، مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مناقشة مستجدات العمل الجمركي، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، وبحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتعزيز كفاءة الأداء.

شهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول أبرز المعوقات التي تواجه مهنة التخليص الجمركي، والتحديات العملية التي يقابلها المجتمع التجاري داخل الموانئ. وأكد الحضور على ضرورة تيسير الإجراءات الجمركية، وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة بالموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن المخلصين والتجار.

تعزيز قنوات الاتصال

كما شدّد المشاركون على أهمية وجود قنوات اتصال مباشرة وفعّالة مع الإدارات المختصة، وخاصة المديرين المناوبين، لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات الطارئة وتجنب تعطيل الأعمال. وتم التأكيد على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستظل حلقة الوصل بين المخلصين والجهات الرسمية، عبر تجميع التحديات وطرح الحلول العملية الداعمة للقطاع.

في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة رصد المستجدات والتطورات بشكل دوري، وتوضيح العقبات والتوصيات العملية للجهات المختصة. كما دعت الأعضاء إلى تقديم مقترحات مكتوبة قبل الاجتماعات المقبلة، لضمان مناقشات أكثر فاعلية والخروج بنتائج ملموسة تخدم قطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري بوجه عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.