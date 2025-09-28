الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع للجنة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث تحديات القطاع

اجتماع موسع للجنة
اجتماع موسع للجنة مستخلصي الجمارك

عقدت لجنة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة محمد العرجاوي، اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، بحضور كل من اللواء مهندس وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والداخلية، والمهندس هاني صلاح، مدير عام السلع الصناعية – الدخيلة، والمهندس أسامة مراد، مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مناقشة مستجدات العمل الجمركي، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، وبحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتعزيز كفاءة الأداء.

 

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق فعاليات الرخصة "برو" للمدربين المصريين

 

شهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول أبرز المعوقات التي تواجه مهنة التخليص الجمركي، والتحديات العملية التي يقابلها المجتمع التجاري داخل الموانئ. وأكد الحضور على ضرورة تيسير الإجراءات الجمركية، وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة بالموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن المخلصين والتجار.

 

 

تعزيز قنوات الاتصال

كما شدّد المشاركون على أهمية وجود قنوات اتصال مباشرة وفعّالة مع الإدارات المختصة، وخاصة المديرين المناوبين، لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات الطارئة وتجنب تعطيل الأعمال. وتم التأكيد على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستظل حلقة الوصل بين المخلصين والجهات الرسمية، عبر تجميع التحديات وطرح الحلول العملية الداعمة للقطاع.

في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة رصد المستجدات والتطورات بشكل دوري، وتوضيح العقبات والتوصيات العملية للجهات المختصة. كما دعت الأعضاء إلى تقديم مقترحات مكتوبة قبل الاجتماعات المقبلة، لضمان مناقشات أكثر فاعلية والخروج بنتائج ملموسة تخدم قطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري بوجه عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الجمارك والداخلية الغرفة التجارية أحمد الوكيل

مواد متعلقة

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق فعاليات الرخصة "برو" للمدربين المصريين

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads