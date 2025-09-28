الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

بنك الجزائر المركزي
بنك الجزائر المركزي

تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، بحسب الشرق بلومبرج.

الجزائر تصدر أول صكوك في تاريخها

من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أن يستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب.

وبحسب الوثيقة، ستصدر الصكوك بفئتي مئة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيرادًا ايجاريًا سنويًا، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصل المكتتبون إيجارا يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.

 أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 للخزينة العمومية إصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

تمويل المشاريع الكبرى

تستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع "الشرق بلومبرج".

عجز الموازنة الجزائرية

توجه الجزائر إلى إصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنية التحتية يأتي بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية التي تعاني من تفاقم العجز.

قدرت الحكومة الجزائرية العجز في موازنة 2025 بنحو 62 مليار دولار في ظل توقعات بتحقيق إيرادات تُقدّر بـ64 مليار دولار مقابل نفقات بـ126 مليار دولار.

الجزائر أمام مجلس الأمن: متى سيتمكن المجتمع الدولي من كبح وردع إسرائيل؟

بنك الجزائر المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

تتبنى الجزائر سياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتخصّص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، والدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.

