باريس سان جيرمان يهزم أوكسير بثنائية قبل قمة برشلونة

فاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره أوكسير، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا..

وسجل ثنائية باريس سان جيرمان اللاعب إليا زبارني في الدقيقة 32، واللاعب بيرالدو بالدقيقة 54.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير

حراسة المرمى: تشفالير

خط الدفاع: زائير إيمري – زباراني – بيرالدو – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كانج إن لي – فيتينيا – مايولو

خط الهجوم: مباي – ماركو راموس – كفاراتسخيليا

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة يحتل باريس سان جيرمان قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بعدما خاض ستة مباريات تمكن خلالها من تحقيق الفوز في خمسة مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

في المقابل، تراجع فريق أوكسير إلي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من ستى مباريات، حيث حقق الانتصار في مباراتين وخسر4 مواجهات.

