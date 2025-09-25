4 فرق بالصدارة، ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة السادسة

الدوري الفرنسي، يتقاسم موناكو قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان وليون وستراسبورج بنفس الرصيد فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد في مركز متأخر.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة السادسة

1- موناكو 12 نقطة

2- باريس سان جيرمان 12 نقطة

3- ليون 12 نقطة

4- ستراسبورج 12 نقطة

5- ليل 10 نقاط

6- مارسيليا 9 نقاط

7- لانس 9 نقاط

8- رين 8 نقاط

9- تولوز 6 نقاط

10- أوكسير 6 نقاط

11- باريس إف سي 6 نقاط

12- نيس 6 نقاط

13- أنجييه 5 نقاط

14- بريست 4 نقاط

15- لوهافر 4 نقاط

16- نانت 4 نقاط

17- لوريان 4 نقاط

18- ميتز نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة السادسة

وتنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، بمباراة ستراسبورج ضد مارسيليا، فيما تختتم الجولة يوم الأحد بـ 5 مواجهات.

مواعيد الجولة السادسة من الدوري الفرنسي



الجمعة 26 سبتمبر

ستراسبورج ضد مارسيليا - 9:45 مساءً



السبت، 27 سبتمبر

لوريان ضد موناكو - 6 مساءً

تولوز ضد نانت - 8 مساءً

باريس سان جيرمان ضد أوكسير - 10:05 مساءً

الأحد 28 سبتمبر

نيس ضد باريس إف سي - 4 مساءً



أنجييه ضد بريست - 6:15 مساءً



ليل ضد ليون - 6:15 مساءً



ميتز ضد لو هافر - 6:15 مساءً



رين ضد لانس - 9:45 مساءً

