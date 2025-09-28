أسواق شعبية ومشروعات خدمية في واحات الوادي الجديد



أطلقت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سلسلة أسواق شعبية للسلع المخفضة ومشروعات خدمية تثملت في حملات نظافة موسعة في أحياء مدينة موط، شملت رفع القمامة والمخلفات الزراعية والصلبة، إلى جانب أعمال الكنس المستمرة ونقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. وجرى التأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة يومية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح، من خلال منفذ بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية.

كما جرى توفير خضروات وفاكهة ودواجن طازجة وأسماك بمنفذ الوحدة بحي الجناين بمدينة موط بأسعار مخفضة، وسط إقبال جماهيري لافت، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان جودة المنتجات.

وأكد رئيس مركز الداخلة، إن مدينة موط شهدت تنظيم سوق اليوم الواحد بالسوق الحضاري بجوار موقف القرى بالخط الغربي، حيث توافرت السلع الأساسية مثل الخضروات والفاكهة واللحوم والطيور والمنتجات المحلية بأسعار مناسبة.

ويهدف السوق إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز تسويق منتجات المزارعين والمنتجين المحليين بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أنه في قرية الراشدة نفذت الوحدة المحلية أعمال رفع المخلفات والقمامة والتراكمات بجانبي الطريق الدائري (الدهوس – الراشدة)، بجانب استمرار تركيب الإنترلوك بمدخل القرية لتحسين المظهر العام.

وفي قرية الشيخ مفتاح جرى زراعة فسائل نخيل بمدخل القرية لإضفاء مظهر جمالي وتوسيع المساحات الخضراء.



وفي قرية الجديدة عملت الوحدة المحلية على تركيب أعمدة إنارة جديدة بدلًا من المتهالكة حرصًا على سلامة المواطنين، وفي قرية الأمان استمر العمل في تسوية وتمهيد طريق قرية الرحاب (بئر 5) باستخدام التربة الزلطية لتسهيل حركة المرور، وفي قرية عزب القصر قدمت الوحدة المحلية الخضروات المنتجة من الصوب الزراعية وزراعات الأهالي للمواطنين بأسعار مخفضة، بجانب تركيب وصيانة كشافات إنارة لتحسين الرؤية الليلية.

وفي قرية العوينة شهدت القرية تركيب وصيانة كشافات إنارة بالشوارع بما يعزز من مستوى الإضاءة، وفي قرية الهنداو استمر العمل في إنشاء المجمع الإسلامي بالقرية، كما جرت أعمال قص وتقليم الأشجار بمعهد الهنداو الأزهري بدعم من إدارة تحسين البيئة، إضافة إلى تركيب وصيانة كشافات إنارة في الشوارع.



وأشار إلى، أنه في حي جنوب موط، نفذت الوحدة المحلية حملة تحسين بيئة شملت إزالة النباتات العشوائية والحشائش، وقص الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، لضمان السلامة العامة وتحقيق مظهر حضاري يليق بالمدينة.

