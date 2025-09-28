الصوت والضوء والأقصري، باريس تتزين للعيد القومي للوادي الجديد الخميس

أنهت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استعدادات مركز باريس لإقامة احتفالية فنية، الخميس المقبل، بمناسبة العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر من كل عام وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المركز انتهى من تنفيذ مشروع الصوت والضوء لأول مرة بقرية حسن فتحي بهضبة واحة باريس استعدادا لإقامة حفل العيد القومي للمحافظة الساعة 9 مساء الخميس المقبل بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية.

وأكد عبد الناصر، أن الاحتفالية ستقام بقرية حسن فتحي بواحة باريس متضمنا مشروع الصوت والضوء للقرية وحفل إنشاد ديني يحيه المنشد أحمد حسن الأقصري، وفقرات فنية متنوعة مع عرض فيديو لإنجازات المحافظة الفترة الأخيرة وفيلم وثائقي عن تاريخ واحة باريس ورموز الواحة.

