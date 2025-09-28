الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصوت والضوء والأقصري، باريس تتزين للعيد القومي للوادي الجديد الخميس

قرية حسن فتحي، ڤيتو
قرية حسن فتحي، ڤيتو

أنهت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استعدادات مركز باريس لإقامة احتفالية فنية، الخميس المقبل،  بمناسبة العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر من كل عام وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المركز انتهى من تنفيذ مشروع الصوت والضوء لأول مرة بقرية حسن فتحي بهضبة واحة باريس استعدادا لإقامة حفل العيد القومي للمحافظة الساعة 9 مساء الخميس المقبل بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية. 

وأكد عبد الناصر، أن الاحتفالية ستقام بقرية حسن فتحي بواحة باريس متضمنا مشروع الصوت والضوء للقرية وحفل إنشاد ديني يحيه المنشد أحمد حسن الأقصري، وفقرات فنية متنوعة مع عرض فيديو لإنجازات المحافظة الفترة الأخيرة وفيلم وثائقي عن تاريخ واحة باريس ورموز الواحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتوبر المجيدة العيد القومي للمحافظة انتصارات أكتوبر المجيدة ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة قرية حسن فتحى محافظة الوادى الجديد مشروع الصوت والضوء مركز ومدينة باريس

الأكثر قراءة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

كأس العالم لكرة اليد للأندية، الزمالك يتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة 47-25

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads