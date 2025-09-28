بدء تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي في مدينة بلاط بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي لتوفير الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة بمركز ومدينة بلاط.

قال سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي بالمركز في قرى " تنيدة " التابعة للمركز مساحة حوض 750 متر مربع وتربية زريعة السمك بإجمالي عدد 15 ألف سمكة.

وأكد سلامة، أن المركز نجح في تطبيق التجربة بعد الاستفادة من خبرات العاملين بالوحدات المحلية لقرى أولاد عبد الله والبشندي التابعة للمركز في تنفيذ مشروعات استزراع سمكي مماثلة بما يمثل خطة نوعية في التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أن دورة المشروع من 6 – 8 أشهر وبعدها يجري حصاد المشروع ويجري تحت إشراف فني متخصص من هيئة الثروة السمكية لضمان جودة المنتج موضحا أن طرح الإنتاج مباشرة للمستهلكين يهدف إلى تقليل حلقات الوساطة وتوفير أسعار عادلة، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية للتوسع في عدد الأحواض لزيادة الإنتاج.

ولفت إلى، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة المعروض من البروتين السمكي الطازج، وتقليل تكلفة نقله من المحافظات الساحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.