بحث 69 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل  بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يُسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله  23 حالة، بحثها مع مديري الإدارات الخدمية بالمركز

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 21 حالة،  بحضور  جمال العوامي رئيس مركز ومدينة طامية، وممثلي الجهات المعنية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 25 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية.

نوعيات الشكاوى في القري والمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محافظ الفيوم يكرم الطلاب المتفوقين دراسيا

محافظ الفيوم: حملاتنا مستمرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون

كما تم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

