رئيس البورصة المصرية يشارك في المؤتمر المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

شارك الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية – في فعاليات المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والذي انعقد هذا العام تحت عنوان: الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي... تنمية اقتصادية"،

بحضورالمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،و الدكتور جواد غانم الشهيلي

رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

Lee White

الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC )

وليد بن صالح

رئيس االتحاد اإلفريقي للمحاسبين )PAF

السفير محمدي احمد الني

االمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية

الدكتور محمد فريد

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الوزير المستشار محمد الفيصل يوسف رجب

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جمهورية مصر العربية ونخبة من الخبراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والمحاسبين والمراجعين القانونيين.

حيث أكد رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته، أن البورصة تضع في صدارة أولوياتها دعم المحاور التي يقوم عليها المؤتمر، حيث تعمل على تعزيز متطلبات الإفصاح والحوكمة والشفافية للشركات المقيدة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشجيعها على الالتزام بمعايير الاستدامة وإعداد تقارير الإفصاح ذات الصلة. كما أشار إلى أن البورصة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال رقمنة الأعمال وتطوير البنية التكنولوجية، من خلال إطلاق منصات تداول وتطبيقات رقمية تُمكّن الأفراد، وخاصة الشباب، من الوصول بسهولة إلى السوق، فضلًا عن تطوير آليات التداول والتسوية باستخدام أحدث التقنيات لدعم الشمول المالي والرقمي.



في مجال الاستدامة:



استعرض الدكتور عزام ما تحقق من خطوات في هذا الملف، وفي مقدمتها إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا – الذي أصبح يُعرف بـ "بورصة المناخ المصرية" - ليكون نافذة عالمية ومركزًا إقليميًا للتمويل المستدام. وقد تم حتى الآن تسجيل 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات من خمس دول، وإصدار نحو 170 ألف شهادة كربون قابلة للتداول. كما شدد على أهمية رفع الوعي، مشيرًا إلى أن البورصة قدمت نحو 700 ساعة تدريبية متخصصة شارك فيها أكثر من 3000 متدرب مهني يمثلون 500 شركة، إلى جانب أكثر من 5000 طالب جامعي.



في مجال الشفافية:



أكد رئيس البورصة أن الإفصاح الفعّال يمثل حجر الزاوية لتحقيق عدالة السوق وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين. وأوضح أن عدد الشركات التي أفصحت بالفعل عن قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ (206) شركة من إجمالي (236) شركة مقيدة. كما أشار إلى أن 201 شركة من أصل 234 شركة التزمت بتقديم تقارير الاستدامة (ESG)، فيما قدمت 113 شركة من أصل 124 تقرير (TCFD)، مع مراعاة الشركات التي لم تنتهِ بعد مهلة تقديم قوائمها المالية.



في مجال التحول الرقمي:



أوضح الدكتور عزام أن البورصة المصرية تعاقدت مع شركة «ناسداك» لتطوير نظام تداول جديد يُعد من بين الأفضل عالميًا، ومن المنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2026، حيث سيدعم تداول كل من الأسهم، أدوات الدخل الثابت، المشتقات المالية، وشهادات الكربون. كما أشار إلى تطوير نظام الإفصاح الإلكتروني (ODS) وتحديثه ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أنه أصبح متاحًا للشركات المقيدة منذ نوفمبر 2024. كذلك، أطلقت البورصة تطبيق "EGX" الذي يتيح بيانات السوق للجمهور، وقد بلغ عدد مرات تحميله نحو 11 ألف مرة.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس البورصة المصرية عن شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا استعداد البورصة للتعاون الكامل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز الاستدامة والشفافية والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء سوق مالي أكثر كفاءة، ودعم اقتصاد وطني قوي ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.