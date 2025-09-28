ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع.
المؤشر الرئيسي للبورصة
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 35730 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 43922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% عند مستوى 16091 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.85% عند مستوى 3846 نقاط.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 10847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 14358 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3559 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي للبورصة
هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.
