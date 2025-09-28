الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 35730 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 43922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35%  عند مستوى 16091 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.85% عند مستوى 3846 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 10847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 14358 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3559 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع أس المال السوقي البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية الشركات المتوسطة يجي إكس 100 ي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

584.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

بداية حمراء لتعاملات البورصة اليوم

الثلاثاء السعيد، البورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تربح 21 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة العيد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads