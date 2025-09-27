مورينيو يفتح الباب أمام عودة كريم بنزيما إلى أوروبا من جديد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن قائد الاتحاد السعودي، كريم بنزيما على وشك العودة إلى أوروبا بشكل مفاجئ.

بنزيما قريب من العودة إلى أوروبا

قالت الصحيفة الإسبانية إن المهاجم الفرنسي تلقى اتصالًا هاتفيًا في الأيام القليلة الماضية، من أجل العودة للعب في القارة العجوز.

وكتبت ماركا في تقرير أن كريم بنزيما إذا وافق على الرحيل عن دوري روشن السعودي، فإنه قد يفعل ذلك الأمر في يناير المقبل، ودون حتى الانتظار لنهاية الموسم.

وأضافت: " قبل أيام قليلة، قرر جوزيه مورينيو، أحد أبرز المدربين في مسيرة المهاجم الفرنسي، الاتصال بلاعبه السابق ليعرب عن رغبته في الانضمام إلى بنفيكا، الفريق الجديد للمدرب البرتغالي".

وتابعت: "كان بنزيما يفكر في الأمر. فهو يعلم أن مكانه الآن في السعودية وأن مسيرته تقترب من نهايتها، لكن تواصل مورينيو المغري جعله يفكر في إمكانية العودة إلى كرة القدم الأوروبية".

ويرتبط كريم بنزيما بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2026، وذكرت تقارير في وقت سابق أن حامل لقب دوري روشن السعودي يفكر في تمديد التعاقد لموسم إضافي مع مهاجم ريال مدريد السابق.

