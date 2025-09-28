مناقشة تقنيات التشريح وحالات الوفاة المفاجئة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السادس للعلوم الشرعية

عُقدت، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السادس لمصلحة الطب الشرعي 2025 الذي انطلق أمس منذ الثامنة صباحًا، حيث تم تنظيم ورشة عمل حول "تقنيات التشريح الكامل للجسم، وتشريح الأعضاء، وإجراءات الفحص الجنائي الشرعي".

وقد استهدفت ورشة العمل تدريب المشاركين على إجراءات الصفة التشريحية، وتشريح الأعضاء، والتعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائي والمرَضي، بمشاركة عدد من الخبراء بالمجال.

حالات الوفاة القلبية المفاجئة

وعُقدت أيضًا ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول حالات الوفاة القلبية المفاجئة، وقد هدفت الورشة إلى تدريب المشاركين على تشريح القلب بدقة عالية، وتحليل النتائج للوصول إلى أسباب الوفاة، مع مراعاة الربط بين النتائج التشريحية، والفحص المجهري، والتاريخ الطبي والظروف المحيطة بالوفاة.



جدير بالذكر أنه يتم إنشاء مجمع طبي عالمي ومشرحة على أحدث ما وصل إليه العلم، والاستعانة بالمواصفات العالمية والخبرات، وتم تخصيص مساحة ١٠ أفدنة في مدينة بدر لإنشاء مجمع متكامل للطب الشرعي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بتنمية الموارد البشرية، وتطوير قدرات الأطباء الشرعيين.

مصلحة الطب الشرعي تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس بعنوان “العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي”، الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي برعاية وزارة العدل على مدار أربع أيام في صورة جلسات تتناول العديد من الموضوعات، أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتصوير في العلوم الجنائية، والاعتماد والتحول الرقمي وفحص التزوير والوثائق والاحتيال المالي والجرائم الرقمية والابتكارات في التكنولوجيا الجنائية وتطبيقات الحمض النووي.

ويتولى إلقاء المحاضرات علماء متخصصون من مختلف دول العالم: (مصر، سويسرا، الهند، سلوفاكيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، تركيا، البرتغال، باكستان، كندا، السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، العراق.

ويأتي هذا المؤتمر تجسيدا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصلحة الطب الشرعي تحت مظلة وزارة العدل في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلوم الطبية الشرعية، واستخدام أحدث الطرق والوسائل في هذا المجال، حيث تعتبر مصلحة الطب الشرعي في مصر واحدة من أقدم المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية في مجال العدالة الجنائية حيث تم إنشاؤها في عام 1931.

وقد حرصت المصلحة على مواكبة التقنيات الحديثة في مجال عملها وتطبيق معايير الجودة الدولية، وهو ما ساهم في حصولها على عدد من الاعتمادات الدولية، أبرزها:

حصول معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولى ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19 العالمية لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربى.

وفى نوفمبر 2021 تم اعتماد دار التشريح- عيادة العنف- معمل الهيستوباثولوجى طبقا للمواصفة ISO/IEC 17020 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19- P:15، وجاري التجديد.

وفى نوفمبر 2022 تم اعتماد معمل السموم بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية فى بعض اختبارات المخدرات طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025، مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19

وفى نفس العام 2022، تم اعتماد الإدارة المركزية للتزييف والتزوير فى مجال فحص العملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربى.

وفى عام 2024 تم تمديد المجال ليشمل مستندات الثبوتية المصرية والعالمية والملحقات الخاصة بها.

وأخيرا فى أبريل 2025 حصل معمل السيرولوجي بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 مع اشتراطات الأدلة ILAC G:19 فى بعض الاختبارات.

