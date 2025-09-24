وزير العدل يستقبل سفير ماليزيا بمصر ويكرم وفدًا قضائيًا

استقبل اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الداتوك محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية ووفد من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا

يضم الوفد عددًا من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة ومسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالسادة الضيوف، مُشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجال تبادل الخبرات والتعاون القضائي من خلال المركز القومي للدراسات القضائية للعام الثانى على التوالي، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تشريعات الأسرة وتدريب القضاة، وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار استضافة المركز القومي للدراسات القضائية لعدد تسعة وعشرون من مسئولي القضاء الشرعي بدولة ماليزيا لتلقى برنامج تدريبي حول أحكام الأحوال الشخصية وفقًا للمذهب الشافعي والقانون المصري بمقر المركز على مدار ثلاثة أسابيع.

ومن جانبه أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات المصرية الماليزية، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين سيما فى مجال إعداد الكوادر القضائية.

وفي ختام اللقاء كرم وزير العدل أعضاء الوفد القضائي الماليزي ومنح درع الوزارة السفير الماليزي، كما قدم الوفد الماليزي درع شكر وتقدير وزير العدل.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.