وزير العدل يجدد ندب سناء عفيفي لتولي رئاسة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5569 لسنة 2025، بتجديد ندب المستشارة سناء محمود محمد عفيفي، الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 24 سبتمبر الجاري.

ويقضي القرار أيضًا بإسناد مهام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق إلى المستشارة سناء عفيفي، إلى جانب مهامها الأصلية، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار العمل داخل المصلحة ودعم جهود التطوير الإداري خلال المرحلة المقبلة.

وتجدد وزارة العدل بذلك ثقتها في المستشارة سناء عفيفي، التي تولت منصب الأمين العام للمصلحة لأول مرة في يناير 2023، وحققت منذ ذلك الحين إنجازات بارزة، من أبرزها إنهاء قوائم انتظار المحالين للمعاش لصرف مكافآت نهاية الخدمة، وقيادة مرحلة تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل العقارات، فضلًا عن تطوير فروع التوثيق ورفع كفاءتها الخدمية.

ويأتي القرار بناءً على ما عرضه المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، بشأن سير العمل واحتياجات المرحلة المقبلة، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور صدوره.

