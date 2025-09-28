"السخرية والأزياء الممنوعة في مصر خلال العصر المملوكي" جديد قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "السخرية والأزياء الممنوعة في مصر خلال العصر المملوكي"، للدكتورة تيسير محمد شادي، وذلك ضمن سلسلة "حكاية مصر".

كتاب السخرية والأزياء الممنوعة في مصر

ويعد الكتاب إضافة للمكتبة العربية، حيث يناقش التاريخ الاجتماعي للشعب المصري وأسلوبه في التعبير عن رأيه في بعض القضايا، فيما عرف بالسخرية كطريقة من طرق التعبير عن الرأي.

كما يستعرض الكتاب السخرية السياسية والدلالة الرمزية خلال عصر المماليك البرجية بمصر.

وبدأت الكاتبة باستعراض دلالات مفهوم السخرية وعلاقتها بالهوية المصرية، بالإضافة إلى تناول أبرز حالات السخرية في عصر المماليك، سواء السخرية السياسية أم الاقتصادية.

