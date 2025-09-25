قصور الثقافة تصدر مسرحية "المسافر" للسيد حافظ

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مسرحية "المسافر" للكاتب السيد حافظ، وذلك ضمن إصدارات سلسلة “نصوص مسرحية”.

مسرحية المسافر

عن المسرحية يقول المخرج والفنان الدكتور ياسر البراك: “يسافر بنا السيد حافظ عبر خمس محطات إلى القاهرة في قطار يموت سائقه في النهاية”.

لكن هذه السفرة على الرغم من شخصياتها الواقعية وكذلك أمكنتها، هي في واقع الحال سفرة وجودية ذات دلالات رمزية في الزمكان والحدث، وما يعزز المنحى الرمزي اللغة المحكية التي ينتقي فيها الكاتب مفرداته بعناية فائقة، عبر حوار مشحون بالتفلسف الاجتماعي، إنها تجربة في تحويل اليومي إلى درامي بطريقة تجريبية مبتكرة.

سلسلة نصوص مسرحية

سلسلة “نصوص مسرحية”، تعني بنشر النصوص المسرحية بمختلف أشكالها، مع تعزيز حركة النقد عبر دراسات متخصصة، وهي واحدة من إصدارات سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، رئيس تحرير السلسلة د. سامية حبيب، مدير التحرير وليد يوسف، تصميم الغلاف عماد عبد الغني.

