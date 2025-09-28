وداعا لعرق النسا، اكتشف أسرار العلاج بين الطب والعلاجات الطبيعية

علاج عرق النسا، يُعدّ عرق النسا من أكثر المشكلات الصحية التي تصيب العديد من الأشخاص، وتتسبب في ألم شديد بالساق، خاصة مع أنماط الحياة الحالية التي يكثر فيها الجلوس لفترات طويلة أو القيام بأعمال تتطلب مجهودًا بدنيًا مرهقًا.

يوضح الدكتور محمد السيد، استشاري أمراض العمود الفقري، أن عرق النسا ليس مجرد ألم عابر، بل حالة تحتاج إلى متابعة وعناية، خصوصًا أن الألم قد يزداد في الليل ويؤثر على جودة النوم والصحة العامة.

ويظهر عرق النسا عادة نتيجة ضغط على العصب الوركي الذي يمتد من أسفل الظهر مرورًا بالورك والفخذ وصولًا إلى الساق، هذا الضغط يؤدي إلى الشعور بألم متفاوت الشدة، قد يكون حادًا ومفاجئًا أو مزمنًا يعيق الحركة والنوم.

ومن أبرز الأوقات التي يشتد فيها الألم هي فترة الليل، حيث يزداد الإحساس بالوجع عند الاستلقاء للنوم أو عند تغيير وضعية الجسم، مما يسبب صعوبة في الحصول على راحة كافية.

لذلك يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تساعد على تهدئة الألم ليلًا إلى جانب العلاجات الطبية.

وفي هذا التقرير نستعرض أسباب عرق النسا، أهم العلاجات الطبية، ثم نركز على العلاجات الطبيعية التي يمكن تطبيقها بسهولة، وخاصة تلك المفيدة قبل النوم.

أسباب الإصابة بعرق النسا

عرق النسا وعلاجه

الانزلاق الغضروفي: وهو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي خروج جزء من الغضروف بين الفقرات إلى الضغط على العصب الوركي.

تضيق العمود الفقري: ضيق القناة التي يمر فيها العصب يسبب ضغطًا وألمًا.

الجلوس الطويل وقلة الحركة: يزيد من تيبس العضلات وضغطها على الأعصاب.

الإصابات أو الحوادث: قد تؤدي إلى التهابات أو انزلاقات تسبب تهيج العصب.

زيادة الوزن: الوزن الزائد يزيد من الضغط على العمود الفقري.

العلاجات الطبية لعرق النسا

العلاج الطبي يعتمد على شدة الحالة. من أبرز الطرق:

المسكنات: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف الألم.

العلاج الطبيعي: يشمل تمارين تمدد وتقوية تساعد على تحسين مرونة العضلات.

الحقن الموضعية: في الحالات الشديدة لتقليل الالتهاب.

التدخل الجراحي: يُلجأ إليه في حالات نادرة عندما تفشل العلاجات الأخرى.

العلاجات الطبيعية لعرق النسا

كثير من المرضى يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية لتخفيف الألم خاصة في الأوقات الحرجة مثل الليل، وهو ما تقدمه الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية.

الكمادات الدافئة والباردة.

الكمادات الباردة: تساعد على تقليل الالتهاب في بداية ظهور الألم.

الكمادات الدافئة: فعالة أكثر عند الألم المزمن، حيث تعمل على تنشيط الدورة الدموية وإرخاء العضلات.

يمكن استخدامها قبل النوم بوضعها على منطقة أسفل الظهر أو الورك لمدة 15-20 دقيقة.

تمارين التمدد الخفيفة

بعض التمارين البسيطة تساعد على تخفيف الضغط عن العصب، مثل:

الاستلقاء على الظهر وسحب الركبة إلى الصدر.

وضعية "الحمامة" في اليوجا التي تمدد عضلات الورك.

ممارسة هذه التمارين بهدوء قبل النوم تُقلل من تشنج العضلات وتُسهل الاستغراق في النوم.

التدليك بزيوت طبيعية

التدليك الخفيف باستخدام زيوت مثل زيت الزيتون، زيت الكافور أو زيت النعناع يساعد على تهدئة الألم وتحسين الدورة الدموية، ويمكن تدفئة الزيت قليلًا قبل الاستخدام وتدليك منطقة أسفل الظهر والفخذ.

شاي الأعشاب المهدئ

بعض المشروبات الطبيعية تساعد على استرخاء الأعصاب والعضلات قبل النوم، مثل:

شاي البابونج: يهدئ التشنجات العضلية.

شاي الزنجبيل: يقلل الالتهابات ويخفف الألم.

شاي الكركم: غني بمركب الكركمين المضاد للالتهاب.

تناول كوب دافئ من هذه المشروبات قبل النوم يعزز الاسترخاء ويخفف الألم.

الحمام الدافئ

الاستحمام بماء دافئ قبل النوم يُعتبر علاجًا طبيعيًا فعّالًا، حيث يعمل على ارتخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من الضغط على العصب الوركي.

الوضعيات المناسبة للنوم

النوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين لتخفيف الضغط عن العمود الفقري.

تجنب النوم على البطن لأنه يزيد من الضغط على الظهر.

استخدام مرتبة متوسطة الصلابة تدعم الظهر وتمنع انحناءه الزائد.

الابتعاد عن العادات المرهقة

مثل استخدام الهاتف لفترات طويلة في السرير أو الاستلقاء على أريكة غير مريحة، لأنها تزيد من تيبس العضلات.

نصائح عامة لتقليل ألم عرق النسا ليلًا

ممارسة الرياضة بانتظام: مثل المشي أو السباحة لتحسين مرونة العضلات.

الحفاظ على وزن صحي: لتقليل الضغط على الظهر.

التنفس العميق وتمارين الاسترخاء: تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل الإحساس بالألم.

الالتزام بروتين نوم ثابت: النوم والاستيقاظ في أوقات محددة يخفف من اضطراب النوم المصاحب للألم.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن العلاجات الطبيعية مثل الكمادات، التدليك، الأعشاب المهدئة، والحمام الدافئ تلعب دورًا مهمًا في تهدئة الألم وتحسين الراحة، كما أن اختيار وضعيات نوم صحيحة وتبني نمط حياة متوازن يسهم في الحد من تكرار النوبات المؤلمة.

ونوهت إلى أن الجمع بين العلاج الطبي والمتابعة الصحية من جهة، والطرق الطبيعية البسيطة من جهة أخرى، يمنح المريض فرصة أكبر للتعافي والعودة إلى ممارسة حياته اليومية بنشاط وراحة أكبر، خصوصًا في الأوقات الحرجة مثل ساعات الليل قبل النوم.

