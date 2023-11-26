علاج وأعراض الانزلاق الغضروفي

يحدث انزلاق الغضروف، والذي يُسمى أيضًا القرص المنزلق، عندما ينزلق المركز الناعم للقرص الفقري من غلافه، ويمكن أن يؤثر ذلك على الأعصاب القريبة، مما يؤدي إلى الألم أو التنميل أو الضعف في الأطراف.

ولا يعاني بعض الأشخاص من أي ألم بسبب القرص المنفتق، خاصة إذا كان القرص لا يضغط على أي أعصاب.

الانزلاق الغضروفي، فيتو

على الرغم من أنه قد يكون مؤلمًا للغاية في بعض الأحيان، إلا أن انزلاق الغضروف لديه العديد من خيارات العلاج، وعادةً ما تقل الأعراض أو تختفي بعد عدة أسابيع، ولكن قد يحتاج الشخص لعملية جراحية إذا استمرت هذه الأعراض أو ازدادت سوءًا.

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ويحدث انزلاق الغضروف عندما ينزلق جزء من الجزء الداخلي الناعم من القرص الفقري إلى الخارج من خلال صدع في البطانة الليفية للقرص، ويحدث هذا بشكل شائع في أسفل الظهر ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في العمود الفقري للرقبة ووسط الظهر.

عادةً ما يكون سبب الانزلاق الغضروفي هو التآكل التدريجي والإفراط في الاستخدام نتيجة الحركة المتكررة مع مرور الوقت، وعند كبار السن تصبح الأقراص الفقرية أكثر جفافًا وأضعف، مما يزيد احتمال الإصابة بالقرص المنفتق.

ويمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية من خطر فتق القرص، بما في ذلك تضيق العمود الفقري واضطرابات الأنسجة الضامة.

أعراض انزلاق الغضروف

يؤدي هروب القسم الداخلي للقرص إلى إطلاق مواد كيميائية يمكن أن تهيج الأعصاب في المنطقة المحيطة وتسبب الالتهاب والألم، ويمكن لانزلاق الغضروف أيضًا أن يضغط على الأعصاب ويسبب الألم من خلال الضغط.

وفي بعض الحالات، لن يكون لدى الشخص أي أعراض ومع ذلك، يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

الخدر أو الوخز: يمكن أن يحدث هذا عندما يضغط القرص المنفتق على الحبل الشوكي أو الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي، وقد تنتقل الأحاسيس غير العادية إلى الخارج على طول العصب إلى الذراعين أو الساقين.

ضعف العضلات: عندما يضغط القرص المنفتق على العصب قد تصبح العضلات المتصلة بالعصب أضعف وهذا يمكن أن يسبب التعثر عند المشي.

الألم: يحدث هذا عادةً في الظهر وقد ينتشر إلى الذراعين أو الساقين، ويصف الناس أحيانًا الإحساس بأنه حارق أو حاد.

ويمكن أن تختلف أعراض القرص المنفتق أيضًا وفقًا لموقع المشكلة.

ويمكن أن يتسبب القرص المنفتق بشدة في أي منطقة من الظهر في حدوث مشكلات في التحكم في الأمعاء أو المثانة، وإذا كان الشخص يعاني من آلام الظهر وتغيرات مفاجئة في التحكم في المثانة أو الأمعاء، فعادةً ما يكون ذلك علامة على الحاجة إلى مساعدة طبية طارئة.

أسفل الظهر

إذا كان القرص المنفتق في أسفل الظهر، فغالبًا ما يؤثر الألم على الأرداف والفخذين والساقين، ويُعرف الألم الذي ينتقل على طول مسار العصب الوركي من الأرداف إلى أسفل الساقين، باسم عرق النسا.

منطقة العنق

إذا حدثت المشكلة في الرقبة فمن المرجح أن يكون الألم في الكتفين والذراعين، يمكن للفتق الخطير في منطقة الرقبة أيضًا أن يسبب تصلبًا وضعفًا وتنميلًا في الساقين.

الظهر الأوسط (المنطقة الصدرية)

من المحتمل أن يسبب القرص المنفتق في منتصف الظهر ألمًا حول مكان الانفتاق، وقد ينتقل الألم حول القفص الصدري إلى الجزء الأمامي من الجسم وهذه هي المنطقة الأقل شيوعًا لانفتاق القرص.

علاج الانزلاق الغضروفي

يتعافى أكثر من 85% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الانزلاق الغضروف من تلقاء أنفسهم، على الرغم من أن هذا قد يستغرق ما يصل إلى 12 أسبوعًا.

في معظم الأحيان، يمكن للأشخاص حل الأعراض عن طريق تجنب الحركات التي تسبب الألم واتباع التمارين وأنظمة إدارة الألم التي يوصي بها الطبيب.

وتشمل خيارات العلاج الأدوية والعلاج الطبيعي والحقن والجراحة.

الدواء

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC): يمكن أن تساعد العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والنابروكسين في تقليل الألم.

المواد الأفيونية: إذا كان الألم شديدًا ولم تخفف الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية من الانزعاج، فقد يصف الطبيب الأدوية الأفيونية، ومن المهم مناقشة المخاطر والآثار الجانبية المحتملة للأدوية الأفيونية مع الطبيب إذا أوصى بخيار العلاج هذا.

مرخيات العضلات: يمكن أن تساعد هذه الأدوية على استرخاء المناطق المؤلمة، ولكنها قد تسبب أيضًا التعب وآثار جانبية خطيرة أخرى.

أدوية ألم الأعصاب: إذا استمرت الأعراض مع مرور الوقت، فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للاختلاج يستخدمها الأشخاص لعلاج آلام الأعصاب مثل الجابابنتين، ومع ذلك يمكن لهذه الأدوية أيضًا أن تسبب آثارًا جانبية مثل النعاس.

علاج بدني

يمكن أن يوصي اختصاصي العلاج الطبيعي بالوضعيات والتمارين التي تقلل من ألم القرص المنفتق.

ونظرًا لأن أعراض فتق القرص غالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها، لا يُنصح عادةً بالعلاج الطبيعي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد بدء الأعراض.

الانزلاق الغضروفي، فيتو

الجراحة

في معظم الأحيان، يتحسن فتق القرص باستخدام العلاج غير الجراحي ومع ذلك، قد يوصي الطبيب المعالج بإجراء عملية جراحية إذا كان لدى الشخص أعراض مثل:

ضعف العضلات

الألم الذي يستمر مع مرور الوقت

قضايا التنقل

مشاكل في السيطرة على المثانة أو الأمعاء

تشمل العلاجات الجراحية لفتق القرص ما يلي:

استئصال القرص: هذا هو المكان الذي يزيل فيه الجراح كل القرص أو جزء منه.

بضع النواة: يؤدي هذا إلى إزالة المركز الناعم (النواة) للقرص عن طريق الشفط أو الاستئصال بالليزر.

استئصال الصفيحة الفقرية: قد يقوم الجراح بإزالة جزء من الفقرات لإفساح المجال للأعصاب.

دمج العمود الفقري: في هذا الإجراء، قد يقوم الجراح بربط فقرتين أو أكثر معًا.

استبدال القرص: يستبدل هذا الإجراء الأقراص المنفتقة بغرسات صناعية.