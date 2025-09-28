الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يشدد على سرعة تجهيز السكن الطلابي للمغتربين بالجامعة الأهلية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة مع طلاب الجامعة الأهلية، فيتو
شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز السكن الخاص بالطلاب المغتربين بجامعة القاهرة الأهلية، وتشغيل خدمات النقل للطلاب من الأماكن المختلفة لمقر الجامعة، وتخصيص أماكن انتظار لسيارات طلاب الجامعة في إطار القواعد المتبعة في هذا الإطار، إلى جانب متابعة وسائل التواصل مع الطلاب لسهولة إتاحة المعلومات لهم وكافة المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه مع نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة الأهلية، على هامش جولة تفقدية لمتابعة انتظام العام الدراسي.

آخر مستجدات اللوائح المالية بجامعة القاهرة الأهلية

وناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن اللوائح المالية والهيكل الأكاديمي والإداري، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير آليات عملها، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والإداري بما يسهم في انطلاقة مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة باستخراج كارنيهات الطلاب وإجراءات الكشف الطبي لهم، وإقرار لائحة التأمين الطبي، وترتيب عقد الامتحانات الفصلية وتشكيل الكنترولات، مع التوجيه بإنشاء فرع لمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية داخل الجامعة الأهلية، إلى جانب تأسيس عدد من المراكز المتخصصة لعقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

