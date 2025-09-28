رئيس جامعة القاهرة يشدد على سرعة تجهيز السكن الطلابي للمغتربين بالجامعة الأهلية

شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز السكن الخاص بالطلاب المغتربين بجامعة القاهرة الأهلية، وتشغيل خدمات النقل للطلاب من الأماكن المختلفة لمقر الجامعة، وتخصيص أماكن انتظار لسيارات طلاب الجامعة في إطار القواعد المتبعة في هذا الإطار، إلى جانب متابعة وسائل التواصل مع الطلاب لسهولة إتاحة المعلومات لهم وكافة المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه مع نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة الأهلية، على هامش جولة تفقدية لمتابعة انتظام العام الدراسي.

آخر مستجدات اللوائح المالية بجامعة القاهرة الأهلية

وناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن اللوائح المالية والهيكل الأكاديمي والإداري، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير آليات عملها، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والإداري بما يسهم في انطلاقة مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة باستخراج كارنيهات الطلاب وإجراءات الكشف الطبي لهم، وإقرار لائحة التأمين الطبي، وترتيب عقد الامتحانات الفصلية وتشكيل الكنترولات، مع التوجيه بإنشاء فرع لمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية داخل الجامعة الأهلية، إلى جانب تأسيس عدد من المراكز المتخصصة لعقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.