موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هي قناة “beIN Sports 2 HD”.

ويسعي أرسنال لتخطي نيوكاسل يونايتد على أمل تحقيق الفوز في قمة الجولة السادسة من البريميرليج، وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر.

وستكون مباراة الجانرز ضد نيوكاسل مؤثرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى أرسنال للحاق بليفربول الذي وسع الفارق إلى 5 نقاط ويدخل أرسنال مباراة الليلة محتلا المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يسعي فريق نيوكاسل يونايتد في تحسين وضعه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تواجده بالمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وشهدت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن. 

