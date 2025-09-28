مواقف عبد الناصر مع الفنانين، استرضى أم كلثوم وطيَّب خاطر الموجي وانتصر لـ"عتريس"

عاش الرئيس جمال عبد الناصر محبا للفن ومقدرا له حتى أنه كرَّم الفنانين والشعراء والملحنين في احتفالات عيد العلم بمنحهم جوائز الدولة في نفس احتفالات تكريم العلماء والمفكرين إيمانا منه بقيمة الفن في حياة الشعوب وهناك مواقف كثيرة انصف فيها ناصر الفن والفنانين من هذه المواقف:



عند قيام ثورة يوليو أصدر وجيه أباظة أحد الضباط الأحرار، وكان مسئولا عن الإذاعة قرارا بمنع إذاعة أغاني أم كلثوم على اعتبار أنها من العصر البائد وغنت للملك، وعندما وصل الأمر إلى عبد الناصر، غضب بشدة وقال: "معنى هذا أن نقوم بهدم أهراماتنا الثلاثة، أم كلثوم هي الهرم الرابع في مصر"، وذهب إليها مع بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة لاسترضائها، وفي عيد العلم منحها عبد الناصر قلادة الجمهورية.

أم كلثوم وصداقة طويلة مع الزعيم



أغنية "أنت عمري"، التي تعد واحدة من أشهر الأغنيات العربية على الإطلاق، ففي عام 1958 بدأ الحديث عن أغنية مشتركة تجمع العملاقين أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب لكن لم تفلح المحاولات حتى اجتمع جمال عبد الناصر وأم كلثوم وعبد الوهاب في الاحتفال بعيد الثورة، وطلب من أم كلثوم وعبد الوهاب تقديم أغنية مشتركة، وكتب أحمد شفيق كامل الأغنية، لكن وقعت الخلافات بين أم كلثوم وعبد الوهاب الذي حبس الأغنية خمس سنوات حتى جاءت احتفالات الثورة عام 1963 وبحضور عبد الوهاب وأم كلثوم سألهما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن أغنيتهما التي تكتب الصحافة أنها لم تظهر للنور بسبب خلافاتهما، فسارع عبد الوهاب برد حسم الموقف عندما قال إنه انتهى من تلحين الأغنية لتقدم فى نفس العام وسميت بلقاء السحاب.

أمر بعرض شيء من الخوف



بعد تصوير فيلم "شيء من الخوف" عام 1969 عن قصة ثروت أباظة وبطولة شادية ومحمود مرسى، وإخراج حسين كمال، اعترضت الرقابة على المصنفات على عرضه وقال الدساسون إن الكاتب يقصد بعتريس الرئيس عبد الناصر، فشكا ثروت أباظة وأنكر أنه يقصده أو يوجه نقد لنظامه، وأصر ناصر على مشاهدة الفيلم في بيته وقال بعدها جملته الشهيرة: "والله لو احنا كده نستاهل أكثر من ذلك"، وقرر بعدها السماح بعرض الفيلم.

يطيب خاطر الموجى والشريف



طلب الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 اختيار موسيقى للسلام الوطني للبلاد، وعرض عليه ثلاث أغنيات هي: والله زمان يا سلاحى لكمال الطويل، يا أغلى اسم في الوجود لمحمد الموجي، الله أكبر لمحمود الشريف، واختار الرئيس "والله زمان يا سلاحي" لتكون السلام الوطني وقال هي مناسبة لأننا في حالة حرب، علم الرئيس بأمنيات الموجي ومحمود الشريف اختيار لحنيهما، اتصل بالموجي وطيب خاطره ووعده بأن تكون أغنيته هى موسيقى استقبال الوفود، واتصل بالشريف وأمر بأن تكون أغنيته الله أكبر نشيد المدارس كلها.



أما موقف جمال عبد الناصر مع الفنان أحمد مظهر، فظهر حين رشح الكاتب يوسف السباعي زميله في الجيش أحمد مظهر رفيق دفعة عبد الناصر في الكلية الحربية للقيام بدور البرنس علاء في فيلم "رد قلبي" لكن رفضت القوات المسلحة التصريح لمظهر بالتمثيل، فشكى الأمر إلى صديقه عبد الناصر الذى نصحه بالتمثيل، فخرج مظهر بمعاش مبكر برتبة عقيد وأصبح من أشهر نجوم السينما.

تحية كاريوكا بميت راجل



ونظرا لأن الراقصة تحية كاريوكا كانت لها مواقف وطنية كثيرة قبل الثورة وبعدها، حيث شاركت فى نقل الأسلحة في سيارتها الخاصة بالفدائيين بمنطقة القناة عام 1948، كما كانت مشاركة في حملات جمع التبرعات لإعادة بناء الجيش كما تبرعت بمجوهراتها لهذا الهدف، أطلق الرئيس جمال عبد الناصر عليها لقب "ست بألف راجل يا تحية".

فاتن حمامة ثروة قومية



أما فاتن حمامة فنظرا لتضييق رجال صلاح نصر عليها ومضايقاتهم لها عام 1966 هربت عن طريق الكاتب علي أمين إلى بيروت واستقرت هناك، إلا أن الرئيس عبد الناصر عندما علم بغيابها طلب من الوزير ثروت عكاشة استدعاء فاتن حمامة ووصفها بالثروة القومية.

تكليف وحش الشاشة بفيلم بورسعيد



فى عام 1956، كلف الرئيس جمال عبد الناصر الفنان فريد شوقي بإعداد وتصوير فيلم عن بورسعيد المدينة الباسلة أثناء العدوان الثلاثي عليها، وبالفعل قام فريد شوقي بإنتاج فيلم "بورسعيد" وقام ببطولته وتولى إخراجه عز الدين ذو الفقار، وقدرت ضرائب عالية على الفيلم لم يتحملها فريد شوقي فرفعت عنه الضرائب، بل وحصل فريد شوقى على جائزة الدولة عن هذا الفيلم.

الرئيس مع عبد الحليم حافظ



وفي يوليو63، بعد أن أصيب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بنزيف حاد فور انتهائه من أغنية "المسئولية" من ألحان كمال الطويل وكلمات صلاح جاهين وعندما علم الزعيم عبد الناصر بذلك، قرر أن يطمئن عليه وعلى صحته ويقوم بزيارة مفاجئة له بمنزله بالزمالك، ويدق جرس الباب ليفتح السفرجي عبد الرحيم ليجد نفسه وجها لوجه مع الزعيم جمال عبد الناصر.



