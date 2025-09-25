الخميس 25 سبتمبر 2025
الأبيض شكله أحلى ولكن، شوقي غريب يكشف توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كشف شوقي غريب، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي عن توقعاته لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل.

وقال غريب خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "الزمالك في فورمة قوية خلال الفترة الحالية وشكله أحلى، والدليل على ذلك عدد النقاط التي حصدها الفريق مقارنة بالأهلي، ولكن تبقى مباريات القمة دائمًا خارج التوقعات ولا تخضع لأي مقاييس".

وتابع: "الأهلي يعاني من خلل واضح في الدفاع وهو ما قد يؤثر في نتائجه إذا لم يتم تداركه سريعًا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة القادمة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 17 نقطة من ثمانية مباريات ويسعى للفوز للابتعاد بصدارته عن الأهلي.

بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة من سبعة مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن.

