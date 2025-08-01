6 علاجات منزلية فعالة لتخفيف جفاف الأنف

يُعاني الكثيرون من عرض شائع ومُزعج مصاحبة للبرد والحساسية، هو جفاف الأنف، وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد تُسبب إزعاجًا كبيرًا، إلا أنه يُمكن علاجها بسهولة من خلال عدة حلول منزلية مُتوفرة أو مُنتجات بسيطة يمكن شراؤها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

علاجات منزلية لتخفيف جفاف الأنف

فيما يلي ستة علاجات منزلية فعّالة يمكن أن تساعد في تهدئة جفاف الأنف:

1. الفازلين

يُعد الفازلين مرطبًا فعالًا، ويمكن استخدامه بوضع كمية صغيرة جدًا منه على بطانة الأنف الداخلية باستخدام الإصبع. فهو لا يُساعد فقط في ترطيب الأنف، بل يُعتبر آمنًا في حال ابتُلع بكميات قليلة.

ولكن يجب عدم الإفراط في استخدامه لفترات طويلة أو بكميات كبيرة، ففي حالات نادرة قد يصل الفازلين إلى القصبة الهوائية والرئتين، مما يُسبب مشكلات صحية خطيرة، ويُنصح الأشخاص الذين يُعانون من أمراض رئوية مزمنة باستشارة الطبيب قبل تجربة هذا العلاج.

2. جهاز ترطيب الهواء

استخدام جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم يُساهم في زيادة رطوبة الغرفة، مما يُخفف من احتقان وجفاف الأنف. يُنصح بوضع الجهاز في منتصف الغرفة، واستخدام الماء المقطر لمنع تراكم المعادن.

لضمان سلامة الأثاث ومنع نمو العفن عند استخدام جهاز ترطيب الهواء، يجب تنظيفه بانتظام وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وتجنب توجيهه مباشرةً نحو الأسطح الخشبية.

3. بخاخ الأنف الملحي

تحتوي بخاخات الأنف الملحية على محلول من كلوريد الصوديوم الذي يُرطب الأنف ويُزيل الغبار، الأوساخ، وحبوب اللقاح، مما يُساعد في التخفيف من جفاف الأنف والجيوب الأنفية، ويفضل البعض استخدام جل الأنف الملحي لأنه يدوم لفترة أطول.

ويجب تجنب استخدام البخاخات الطبية الأخرى التي قد تُسبب المزيد من الجفاف أو التهيج.

4. غسول الجيوب الأنفية

يُعد غسول الجيوب الأنفية طريقة فعّالة لتنظيف الممرات الأنفية من المخاط، المواد المسببة للحساسية، وغيرها من المُهيجات، وتتم هذه العملية بشطف الأنف باستخدام الماء المقطر أو الماء المغلي والمبرد تمامًا، عبر أدوات مخصصة مثل وعاء نيتي أو زجاجة ضغط، ومن المهم تجنب استخدام الماء غير المعقم مطلقًا، فقد يؤدي ذلك إلى عدوى خطيرة.

5. مناديل ورقية مبللة

يمكن استخدام منديل ورقي مبلل بالماء لمسح بطانة فتحتي الأنف بلطف، مما يُساعد على ترطيبها ومنع الجفاف والتهيج، ومن الأفضل تجنب استخدام مناديل الأطفال المعطرة، لأن العطور قد تُسبب تهيجًا أو حساسية لبطانة الأنف الحساسة.

6. استنشاق البخار

يُعتبر استنشاق البخار علاجًا منزليًا شائعًا وفعالًا لتخفيف جفاف الأنف، ويمكن تحقيق ذلك بوضع الرأس فوق وعاء من الماء الساخن وتغطية الرأس بمنشفة لزيادة كثافة البخار، كما أن الاستحمام بالماء الساخن يُعد وسيلة أخرى للاستفادة من البخار.

إلى جانب هذه العلاجات، يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل بشرب كميات كافية من السوائل مثل الماء والشاي، خاصة أثناء نزلات البرد، للمساعدة في ترطيب الأنف من الداخل إلى الخارج.

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