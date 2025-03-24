في اليوم العالمي للسل.. الصحة العالمية: يصيب شخصا كل 34 ثانية.. وفاة مريض كل 6 دقائق.. ولدينا 3 من كل 10 مصابين لا يتلقون العلاج

تحيي منظمة الصحة العالمية في 24 مارس من كل عام ذكري اليوم العالمي لمرض السل أو الدرن للتوعية بالمرض وخطورته واهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

اليوم العالمي للسل 2025

ودعت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل في 24 مارس من كل عام الحكومات لبذل مزيد من الجهود لتوفير الرعاية الصحية لمرضي السل

السل مرض قابل للشفاء

وأكدت ان هناك شخص واحد يمرض بالسل كل 34 ثانية، بينما يموت شخص آخر كل ست دقائق، مشيرة الي انه يمكن تلافي تلك الوفيات، لأن السل مرض قابل للشفاء.

وأوضحت أن برامج العلاج في اقليم شرق المتوسط حقت معدل نجاح يزيد على 90%، ولكن لا تزال 3 من كل 10 حالات دون اكتشاف أو علاج، وأقل من نصف المرضى الجدد يستخدمون الاختبارات الجزيئية السريعة التي يمكن أن تكشف عن مقاومة المضادات الحيوية، ولا يزال العلاج الوقائي نادرًا.

‏وأشارت الى أن كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سريان المرض ويعرقل مكافحته‎.

واكدت ضرورة الاستثمار في زيادة التمويل المحلي والتعاون الدولي لصالح برامج مكافحة السل.

وشددت على ضرورة العمل الجاد بتوسيع نطاق التدخلات التي توصي بها المنظمة، ومنها الكشف المبكر، والتشخيص، وتوفير العلاج الوقائي، وتقديم الرعاية العالية الجودة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كَثَب مع بلدان الإقليم من أجل تعزيز برامج مكافحة السل، وتحسين إمكانية الحصول على خدمات مكافحته، وتوسيع نطاق الكشف عنه وعلاجه، وتعزيز الوقاية منه ومكافحته.

وتوصي المنظمة الحكومات بالاستثمار في تعزيز نُظُمها الصحية لتحسين الحصول على خدمات السل، لا سيّما في المناطق الريفية والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وتعزيز تدابير الوقاية من السل ومكافحته، بما في ذلك مكافحة العدوى وتتبع المخالطين، وجعل الأولوية لتوسيع نطاق التحري والكشف عن السل وعلاجه وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي والتغذوي اللازم للمصابين به، مع التركيز على الفئات السكانية الضعيفة.

مرض السل أو الدرن تحول من مرض خطير إلى مرض يمكن الوقاية منه

مرض السل

من جانبها أكدت وزارة الصحة أن مرض السل أو الدرن تحول من مرض خطير إلى مرض يمكن الوقاية منه من خلال التطعيمات.

جرعات تطعيم الدرن

وقالت وزارة الصحة إن تطعيم الدرن يؤخذ على 3 جرعات منها الأولى في أول ٤٠ يومًا من عمر المولود والجرعة الثانية من ٥ إلى ٦ سنوات.

البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجرعة الثالثة في عمر ١٢ سنة، موضحة أنه مرض عبارة عن عدوى بكتيرية تسببت في وفاة آلاف المرضى في القرن الماضي ويساعد التطعيم في منع انتقال المرض من الرئة الي باقي أجزاء الجسم ويوجد نوعان من الدرن اما درن داخل الرئة أو درن خارج الرئة يصيب المخ والعمود الفقري والعظام.

ونجحت مصر بفضل البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن في خفض معدلات الإصابة والوفيات

وقالت وزارة الصحة إن عدوى مرض السل تنتقل عن طريق استنشاق ميكروب الدرن من الرذاذ المتطاير نتيجة السعال أو العطس

أو البصق من جانب الأشخاص المصابين بالمرض.

كما يمكن أن ينتقل مرض السل عن طريق شرب اللبن الملوث بالميكروب.



وتتضمن أهم أعراض مرض السل:

١- سعال مزمن مع بلغم مدمم وفقدان الشهية

٢- نقص الوزن

٣- العرق الليلي



أكدت وزارة الصحة أنه يتم تشخيص الإصابة بالدرن عن طريق فحص البصاق معمليا وإجراء اختبار التيوبركلين وفحص الصدر بالأشعة.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرض الدرن تنتقل العدوى به عن طريق الهواء من الإنسان المصاب بالدرن خاصة الدرن الرئوي للشخص السليم مشيرا إلى أنه تحدث عدوى وليس مرضا.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو " أن 90% من اللذين تنتقل لهم العدوى تكون العدوى كامنة ولا تظهر أى أعراض وذلك دليل على أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التغلب على الميكروب بينما بقية النسبة 10% تكون لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة ويكون المرض النشط.

طرق تشخيص مرض الدرن

أكد أن أفضل وسيلة للتشخيص الإصابة بمرض الدرن هى فحص بصاق المريض ورؤيته تحت الميكروسكوب لتأكيد الإصابة بمرض الدرن

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرض الدرن تنتقل العدوى به عن طريق الهواء من الإنسان المصاب بالدرن خاصة الدرن الرئوي للشخص السليم مشيرا إلى أنه تحدث عدوى وليس مرضا.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو " أن 90% من اللذين تنتقل لهم العدوى تكون العدوى كامنة ولا تظهر أى أعراض وذلك دليل على أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التغلب على الميكروب بينما بقية النسبة 10% تكون لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة ويكون المرض النشط.

بروتوكول العلاج يحقق نسب نجاح 90%

وأشار إلى أن مريض الدرن يحصل على بروتوكول العلاج لمدة 6 أشهر، ويحقق نسب النجاح تتخطى 90%، مؤكدا أهمية الاكتشاف المبكر للمرض والالتزام بتناول الدواء والمتابعة الجيدة مع الطبيب.

وأوضح أن برنامج مكافحة الدرن من برامج وزارة الصحة التي حققت إنجازات في معدلات العلاج وانخفاض معدلات الإصابة بمرض الدرن وبلغت أقل من 10 حالات لكل 100 ألف من عدد السكان

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