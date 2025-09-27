ترامب يتهم الـFBI بزرع مئات العملاء بين حشود اقتحمت الكابيتول عام 2021

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب الـFBI الأسبق كريستوفر راي، بزرع 274 عميلا بين الحشود التي اقتحمت الكابيتول عام 2021 ليعملوا كمحرضين بدلا من أداء مهام إنفاذ القانون.

اقتحام الكابيتول الأمريكي

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تمّ الكشف للتوّ عن أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) قد زرع سرّا، خلافا لجميع القواعد والأنظمة والبروتوكولات والمعايير، 274 من عملائه داخل الحشد قبيل أحداث السادس من يناير وأثناءها وهذا يختلف عمّا صرّح به المدير كريستوفر راي مرارا وتكرارا!".

وأضاف: "نعم، كما يتبيّن الآن، كان عملاء الـFBI حاضرين في احتجاج السادس من يناير وداخلَه، وربما تصرّفوا كمحرِّضين ومتمرّدين، لكنهم بالتأكيد لم يتصرّفوا كموظفين لإنفاذ القانون".

وشدد ترامب على "ضرورة معرفة هوية كل واحد من هؤلاء العملاء المزعومين، وما الذي كانوا يفعلونه في ذلك اليوم الذي بات الآن تاريخيا"، على حد تعبيره. معتبرا أن "وطنيين أمريكيين عظاما دفعوا ثمنا باهظا لمجرد حبّهم لبلادهم"، داعيا إلى فتح تحقيق واسع بشأن من وصفهم بـ"الشرطة القذرين والسياسيين الفاسدين".

توجيه النيابة الأمريكية الاتهام إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه القضية "تمسّ مصداقية مكتب الـFBI"، مضيفا: "على كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، أن يقدّم تفسيرات كبرى. إنهما كذبتان متتاليتان، جيمس كومي وراي، اللذان انكشفا متلبسين بالكذب، وبلادنا العظيمة على المحك".

واختتم ترامب، بالقول: "لن نسمح مطلقا بأن يحدث هذا لأمريكا مرة أخرى!".

يأتي ذلك بعد أيام فقط من توجيه النيابة الأمريكية الاتهام إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بخداع الكونجرس وتضليل العدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.