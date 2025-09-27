الاقتصاد الإسباني ينمو بنسبة فاقت التوقعات في الربع الثاني

حقق الاقتصاد الإسباني معدل نمو فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، ليعزز بذلك أداءه الاقتصادي القوي في المنطقة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الإسباني أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه، ليتفوق بذلك على نسبة 0.7 بالمئة التي كان المكتب قد أعلنها في وقت سابق.

الناتج المحلي الإجمالي

وأفادت وكالة بلومبرج نيوز بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرها بلغت 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة.

وتؤكد هذه النتائج أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يواصل الأداء القوي في ظل رئيس الوزراء بدرو سانشيز، رغم جهوده لتولي مقاليد الحكم دون أغلبية برلمانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.