الاقتصاد الإسباني ينمو بنسبة فاقت التوقعات في الربع الثاني

حقق الاقتصاد الإسباني معدل نمو فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، ليعزز بذلك أداءه الاقتصادي القوي في المنطقة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الإسباني أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه، ليتفوق بذلك على نسبة 0.7 بالمئة التي كان المكتب قد أعلنها في وقت سابق.

وأفادت وكالة بلومبرج نيوز بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرها بلغت 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة.

وتؤكد هذه النتائج أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يواصل الأداء القوي في ظل رئيس الوزراء بدرو سانشيز، رغم جهوده لتولي مقاليد الحكم دون أغلبية برلمانية

