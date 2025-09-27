السبت 27 سبتمبر 2025
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل جارهم في المرج

أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل جارهم بطعنات متفرقة من سلاح أبيض في منطقة المرج، بسبب خلافات الجيرة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

مقتل شخص في المرج


تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع المنطقة وسقوط أحدهم قتيلا، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجيرانه، بسبب تعدي الطرف الأخير علي أحد أبناء الضحية فقاموا بطعنه عدة طعنات فأسقطوه غارقا في دمائه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

