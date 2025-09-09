إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة غالية الثمن بمطار أسيوط الدولي

تمكن رجال الجمارك بـمطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجة مدير عام ووليد حسني مدير إدارة التفتيش من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران شركة الجزيرة اشتبه أحمد شداد رئيس قسم تفتيش الركاب في أحد الركاب القادمين من الكويت أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة أسامة هلالي مأمور الفحص وحازم محمد عبد الهادي مدير إدارة الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف قاسم ربيع وعمرو محمد بتفتيش الحقائب بحضور حسن محمد وإبراهيم عبد الناصر مأموري مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الليثي ومحمد محرز رئيسي قسم مكافحة التهرب وعلي محمد علي بالأمن الجمركي وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 17 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون 16 برو ماكس مخبأة داخل حقائب الراكب وأمتعته الشخصية.

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (1) لسنة 2025 وحرره محمد طلبة، وذلك بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

