رياضة

الدوري المصري، إبراهيم عبد الحكيم رجل مباراة زد وحرس الحدود

ابراهيم عبد الحكيم،
ابراهيم عبد الحكيم، فيتو

الدوري المصري، توج اللاعب إبراهيم عبد الحكيم بجائز أفضل لاعب، في مباراة فريقه حرس الحدود أمام زد إف سي، التي انتهت قبل قليل على استاد القاهرة الدولي.

كان إبراهيم عبد الحكيم تألق خلال المباراة، وسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى زد.

 

حرس الحدود يفوز على زد بهدف

عاد فريق حرس الحدود إلى الإسكندرية بثلاث نقاط غالية، بعد أن حقق فوزا ثمينا على زد إف سي على ملعبه في استاد القاهرة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف التقدم لـحرس الحدود في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية، بعد عرضية رائعة من ضربة ركنية لصالح الحرس.

المباراة في مجملها جاءت حماسية ومثيرة، وشهدت ندية ومحاولات هجومية من جانب الفريقين، الذي شهد تفوق لحرس الحدود في الشوط الأول بهدف

وفي الشوط الثاني كثف فريق زد من ضغطه الهجومي باتجاه مرمى الحرس، بحثا عن هدف التعادل، لكن البسالة الدفاعية للاعبي الحدود حالت بين لاعبي زد والوصول.

وشهدت الدقيقة 89 إشهار حكم المباراة محمود وفا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمد أشرف روقا كابتن فريق حرس الحدود.

ابراهيم عبد الحكيم مع زملاءه، فيتو
ابراهيم عبد الحكيم مع زملائه، فيتو

 

تشكيل زد أمام حرس الحدود

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي 

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد فتحي، محمد أشرف، أحمد طارق

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، ماتا ماجاسا

الهجوم: عبدالرحمن البانوبي، شادي حسين، أحمد عادل ميسي.

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو
مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

وغاب محمد شوقي عن مرافقة فريق زد فنيًا، ولم يجلس على مقعد المدير الفني في مباراة اليوم؛ حيث ينفذ عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه من رابطة الأندية المحترفة بسبب طرده في مباراة بيراميدز قبل الماضية وشاهد المباراة من المدرجات.

 

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد إف سي عند 12 نقطة في المركز السابع.

الدوري المصري إبراهيم عبد الحكيم حرس الحدود زد اف سي حكم المباراة محمود وفا

