في اليوم العالمي للسياحة، شواطئ الإسماعيلية مجانية أمام الزائرين

تفتح محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، كافة الشواطئ والأندية التابعة لها بالمجان للمواطنين والزائرين من خارج المحافظة، وذلك احتفالا باليوم العالمى للسياحة.

كان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارا فتح الشواطئ والأندية الاجتماعية مجانًا اليوم السبت، سواء لزائري المحافظة أو لمواطنيها، احتفالا باليوم العالمي للسياحة الذي يُحتفل به عالميًّا يوم 27 سبتمبر من كل عام.

استمرار جهود المحافظة لتشجيع السياحة

ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود المحافظة في تشجيع السياحة الداخلية وتعزيز فرص الترفيه لجميع المواطنين والزوار.

شعار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام

يحمل هذا العام شعار "السياحة والتحول المستدام"، الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، واستثمار السياحة كوسيلة تدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية.

السياحة ودورها في تعزيز الثقافات

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن السياحة تلعب دورًا هامًا في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتسهم في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والمجتمعات، كما تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل متنوعة، وتشجيع الابتكار في الخدمات والأنشطة السياحية.

تكثيف المرور على الحدائق والأندية والشواطئ والمتنزهات

وفي هذا الإطار، تقوم إدارة السياحة بديوان عام المحافظة بالمرور على المتنزهات والشواطئ والأندية الاجتماعية لتوزيع المطبوعات والبروشورات السياحية، لتعريف المواطنين والزوار بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها الإسماعيلية.

مقومات محافظة الإسماعيلية

وتشتهر المحافظة بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للزائرين في مجال السياحة الداخلية، إضافةً إلى شهرتها بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ومهرجان الربيع، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مهرجان المانجو، وتعمل المحافظة دائمًا على الترويج لهذه الفعاليات التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للإسماعيلية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يضم العديد من القطع الأثرية والتاريخية، ومتحف هيئة قناة السويس الذي يحتوي على معروضات تعكس تاريخ ونشأة قناة السويس.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة الذي يُحتفل به عالميًّا يوم 27 سبتمبر من كل عام.

