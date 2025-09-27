اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية لمتابعة سير وانتظام الدراسة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندريه اليوم السبت اجتماعا موسعا لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام بالمديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديريةوأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديريةوأمل حسان مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية..

وقد أكد مدير المديرية فى بداية حديثه عن الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية بالكامل علي جميع المدارس دون التقييد بالمصروفات الدراسية،حيث تم إستقبال ابنائنا الطلاب بالبالونات والحلوي والأغاني الوطنية ورفع علم مصر داخل المدارس..

وقد أكد أبو زيد على الإنتهاء من حصر المعلمين بالحصة لسد عجز المدارس بالكامل ، وأنه تم الإنتهاء من كافة أعمال الدهانات والتشجير، مع الالتزام بعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة.



وشدد مدير المديرية في تعليماته على ضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية المُشكلة لمتابعة المدارس بجميع الإدارات والانتهاء من وضع يافطة واحده لكل مدرسة مع الإنتهاء من تعليق قوائم الفصول وانتظام الدراسة بجميع إدارات ومدارس المحافظة.

وقد اختتم حديثه بأنه تم سد العجز بالكامل بالندب الكلى او الجزئي وتم تسكين جميع المعلمين الجدد بمدارسهم .

وشدد على ضرورة متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية التسع المدارس متابعة ميدانية مستمرة ومراعاة أولياء الأمور وتسهيل جميع الأمور لأبنائنا جميعا وخاصة ذوي الاحتياجات يجب تيسير اى معوقات لهم خلال سير العملية التعليمية

