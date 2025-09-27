الحسم خلال 48 ساعة، مصادر: وزير الطيران المدني السابق الأقرب لرئاسة حزب حماة الوطن

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أنه تم الاستقرار على اسم وزير الطيران المدني السابق الفريق محمد عباس حلمي ليكون رئيس الحزب خلفا للفريق جلال هريدي.

ووفقا للمصدر سيتم حسم الأمر بصورة نهائية خلال 48 ساعة في المؤتمر العام غير العادي الذي سيعقد لاختيار رئيس الحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

يذكر أن حزب "حماة الوطن" حل في المركز الثاني، بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.

