برلماني يكشف سبب إعادة "الإجراءات الجنائية" لمجلس النواب

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمزيد من المراجعة يعكس حرصه على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى ضمان "صياغة قانونية جازمة لا تقبل التأويل".

وأضاف، أن هذا الموقف يترجم التزام الرئيس باحترام الدستور وصيانة حقوق الأفراد في القضايا المتعلقة بالإجراءات الجنائية.

مواد تمس حياة الناس

وأوضح نصر الدين أن الملاحظات الرئاسية تركزت على مواد شديدة الأهمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منع السفر، الحبس الاحتياطي، التحفظ على الأموال.

وأشار إلى أن هذه المواد تحتاج إلى دقة في الصياغة، لأن أي خلل أو غموض قد يفتح الباب لتفسيرات متباينة تؤثر على حقوق المتهمين والمواطنين.

مراجعة برلمانية دقيقة لقانون الإجراءات الجنائية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2”: إلى أن الرئيس السيسي حدد موعد انعقاد مجلس النواب في أكتوبر، حيث تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمراجعة المواد محل الملاحظات فقط، وليس مشروع القانون بأكمله، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بُذل في إعداد القانون على مدار الفترة الماضية.

الصياغة.. جوهر إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

وأكد النائب أن جوهر القضية يكمن في الصياغة القانونية، قائلًا: "حرف واحد يزيد أو ينقص ممكن يغير المعنى كله".

وشدد على أن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة وقاطعة حتى لا تفقد قيمتها، وأن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة بما يتماشى مع الدستور، وتلافي المشكلات القديمة مثل غياب تحديد مدة الحبس الاحتياطي أو غموض إجراءات التحفظ على الأموال.

مطلب شعبي واسع

واختتم نصر الدين بالتأكيد على أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لم يكن مطلبًا نخبويًا فقط، بل مطلبًا عامًا تبنته كل فئات المجتمع، بمن فيهم المحامون والقضاة، مشددًا على أن التعديلات تمثل خطوة جوهرية نحو عدالة أكثر إنصافًا وسرعة.

