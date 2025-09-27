السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

السادات يطالب بمحاسبة المسئولين عن قانون الإجراءات الجنائية

السادات
السادات

أصدر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيانا حول عودة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. 

عودة قانون الإجراءات الجنائية 


وأضاف السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده وفقا لملاحظاته الدستورية، بما يحقق المزيد من الضمانات وتحقيق العدالة، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية والحقوقية داخل مصر وخارجها. 

ودعا محمد أنور السادات، إلى محاسبة البرلمان وأعضائه الذين ساهموا في تمرير القانون بصورته الحالية، مؤكدًا أن الشعب سيحكم على مدى مسؤوليتهم في الانتخابات القادمة.

كما طالب الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية بالتواصل مع القوى السياسية قبل عرض القوانين، مشددا على أهمية المحاسبة السياسية أو إقالة المسؤولين حال التقصير.

واختتم السادات حديثه متسائلًا "هل سيستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج، سنرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات القادمة الإجراءات الجنائية حزب الإصلاح والتنمية رئيس حزب الاصلاح والتنمية قانون الإجراءات الجنائية محمد انور السادات مجلس النواب

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads