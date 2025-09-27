السادات يطالب بمحاسبة المسئولين عن قانون الإجراءات الجنائية

أصدر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيانا حول عودة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية.

عودة قانون الإجراءات الجنائية



وأضاف السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده وفقا لملاحظاته الدستورية، بما يحقق المزيد من الضمانات وتحقيق العدالة، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية والحقوقية داخل مصر وخارجها.

ودعا محمد أنور السادات، إلى محاسبة البرلمان وأعضائه الذين ساهموا في تمرير القانون بصورته الحالية، مؤكدًا أن الشعب سيحكم على مدى مسؤوليتهم في الانتخابات القادمة.

كما طالب الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية بالتواصل مع القوى السياسية قبل عرض القوانين، مشددا على أهمية المحاسبة السياسية أو إقالة المسؤولين حال التقصير.

واختتم السادات حديثه متسائلًا "هل سيستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج، سنرى".

