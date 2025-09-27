أستاذ أمراض جلدية: تغير الطقس يسبب مشكلات للبشرة وهكذا نحميها (فيديو)

كشف الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني، أضرار الطقس على البشرة، سواء في الأجواء الحارة أو الباردة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن كل طقس له أضراره على البشرة، لافتا إلى أن الأجواء الباردة لها أضرار جسيمة على البشرة، وهي التي حمى الله منها المصريين بسبب طبيعة الطقس عندنا.

وأشار عزام إلى أن العناية بالبشرة تبدأ من التعرض للضوء والحرارة، موضحا ان أغلبنا يهتم بتعرض بشرته للضوء لكن لا يبالي بتعرضها للحرارة، في حين أنها أمر مهم جدا يجب الابتعاد عنه، سواء الحرارة المباشرة أو الغير مباشرة، تحت أشعة الشمس، أو في المطبخ بالنسبة للسيدات.

خطوات الحفاظ على البشرة صحية

وأضاف أن الحفاظ على البشرة صحية يتطلب الترطيب المستمر للجلد، والابتعاد عن الشمس المباشرة والحرارة المباشرة، بالإضافة إلى الابتعاد عن حرارة المطبخ، حيث أن التعرض المستمر يوميا لمدة 3 أو 4 ساعات لحرارة المطبخ مضر جدا، بالإضافة إلى ضرورة التهوية الجيد لأي مكان نتواجد فيه، ووضع واقي الشمس حتى إذا كانت نسبة الحماية به 30 أو 40% فقط.

وأوضح أنه في حالة حدوث أي تغير يطرأ على البشرة يجب أن التوجه فورا للطبيب، لتفهم طبيعة ما حدث واستخدام العلاج المناسب له، مؤكدا أن الروتين اليومي للبشرة مهم جدا في حالة ما إذا كانت البشرة سليمة من أي أمراض، لذلك فمن الضروري أن يضع الطبيب بنفسه الروتين اليومي.

وأشار عزام إلى أن من أهم عوامل الحفاظ على البشرة نضرة هو شرب الماء كثيرا وبانتظام، والحفاظ على غذاء متوازن من الخضروات والفاكهة والبروتين دون أن تأتي واحدة على حساب الأخرى، نظرا لوجود معادن وأملاح تخدم نضارة الجلد ووظائفه الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.