تركيا تفرض غرامات على 13 شركة دواجن لإضرارها بالمنافسة

فرضت هيئة المنافسة في تركيا غرامات، وصلت قيمتها 3.7 مليار ليرة (89 مليون دولار) على منتجي الدواجن، بدعوى تبادلهم معلومات تُضر بمستوى المنافسة في السوق.

تركيا تفرض غرامات على منتجي الدواجن

وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم السبت أن تحقيقًا شاملًا أنهى ممارسات التسعير الآجل داخل القطاع، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت أن شركات الدواجن أصبحت ملزمة بتطبيق قوائم الأسعار فور إعلانها للمشترين، بما يمنع تبادل المعلومات فيما بينها.

غُرمت ثماني شركات، من بينها شركة "بانفيت بانديرما فيتامينلي يِم سانايي" المدرجة في البورصة، بمبلغ إجمالي يقارب 2.7 مليار ليرة، بينما تكبدت خمس شركات أخرى غرامات مجمعة تقارب مليار ليرة بعد إبرام اتفاقات تسوية.

وتعود ملكية "بانفيت" إلى شركة "تي بي كيو فودز"، وهي كيان مشترك بين "قطر القابضة"، و"بي آر إف" البرازيلية، بينما تخضع الشركات الأخرى لملكية خاصة.

وقالت الهيئة إن "الغرامات والإجراءات المتخذة ستحدث تحولًا جذريًا في العادات الراسخة منذ فترة طويلة داخل القطاع".

كثفت الهيئة التي تتخذ من أنقرة مقرًا لها تحقيقاتها في مختلف القطاعات بعد تسارع التضخم منذ الأشهر الأخيرة من عام 2021، حيث قفز إلى 85.5% في عام 2022.

وبلغت الغرامات الإدارية في النصف الأول من عام 2024 نحو 4.15 مليار ليرة، بزيادة 56% مقارنةً بعام 2023 بأكمله.

