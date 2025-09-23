رحيل معمرة عاصرت 3 سلاطين و12 رئيسا في تركيا

توفيت الجدة التركية عائشة بيري عن عمر ناهز 127 عاما في منطقة صولوا بمحافظة أماسيا، حيث شيع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد رحلة حياة استثنائية جعلتها شاهدة على مراحل تاريخية فارقة.

عائشة بيري أما لخمسة أبناء وجدة لعشرين حفيدا

وكانت الراحلة أما لخمسة أبناء وجدة لعشرين حفيدا، وقد ولدت في الأول من يوليو عام 1898.

وظلت في المستشفى خلال الفترة الأخيرة بسبب معاناتها من ضيق في التنفس وفشل في عدد من الأعضاء، إلى أن فارقت الحياة.

وعاشت الجدة عائشة حقبة طويلة شهدت خلالها فترات حكم آخر ثلاثة سلاطين للدولة العثمانية، وهم السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطان محمد الخامس رشاد، والسلطان محمد السادس وحيد الدين، كما عاصرت 12 رئيسا للجمهورية التركية بدءا من مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

أكبر المعمرين في منطقة صولوا التركية

وشيع جثمانها من مسجد حجي مصطفى بعد أداء صلاة الجنازة، ودفنت في مقبرة المنطقة، وسط مشاركة لافتة من الأهالي وأقاربها.

وقال رئيس بلدية صولوا عفت أوزون، الذي شارك في مراسم التشييع وكان قد زارها في منزلها خلال عيد الفطر الماضي: "كانت الجدة عائشة أكبر المعمرين في بلدتنا ومنطقتنا. أدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها".

