الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"منتجي الدواجن" يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض (فيديو)

اسعار البيض، فيتو
علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ارتفاع سعر كرتونة البيض ووصولها لـ 150 جنيها، قائلا: " ارتفاع أسعار كرتونة البيض ليس بجديد، ووصل سعر كرتونة البيض فى 2024، إلى 180 و190 جنيها، وفى 2025 بدأ التراجع الملحوظ".


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية "النهار"، إن إنتاج مصر من البيض وصل إلى 15 مليار بيضة فى العام، وهذا أكبر انتاج للبيض فى المنطقة.


وأرجع أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع تكلفة الخامات، مثل الذرة والصويا، وهذا لا يعني ارتفاعا فى أسعار البيض، موضحا: " لا يوجد ارتفاع فىأسعار البيض طبقا لارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج".


وأضاف: " الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار البيض بسبب زيادة الإنتاج، وهناك حلقات تداول من تاجر وآخر، وسعر كرتونة البيض فى المزارع يصل إلى 130 جنيها".


وأكد أن أمريكا أكبر دول العالم فى الإنتاج والاستهلاك تعاني من أزمة فى توافر البيض، وهو ما جعلها تستورد كميات كبيرة من الخارج.  
 

