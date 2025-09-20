السبت 20 سبتمبر 2025
الكرة الطائرة، تركيا أول المتأهلين لربع نهائي بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، حسم منتخب تركيا تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.

ووصل منتخب تركيا للدور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (3-1) في الدور ثمن النهائي.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة العالم للكبار من الدور الأول، بعد الخسارة في مباراتين أمام الفلبين وتونس، والفوز في مواجهة وحيدة أمام إيران.

