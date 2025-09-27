السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

انتهاء تصوير 70٪ من أحداث "بنج كلي" لمحمد دياب

انتهي الفنان محمد دياب وأسرة مسلسل بنج كلي من تصوير ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل، وهناك بعض الفنانين الذين قد انتهوا من تصوير أدوارهم، ومن المقرر أن يتم عرضه بالاوف سيزون.

ويلعب محمد دياب خلال أحداث العمل شخصية طبيب تخدير داخل أحد المستشفيات الخاصة، يتعرض لعدد من الأزمات خلال عمله، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد المستشفيات، ويركز على تناول الحالات الطبية المختلفة.

مسلسل بنج كلى من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج نادين خان،  ويشارك في العمل بجانب محمد دياب كل من: سلمي أبو ضيف، وكمال أبو رية، علا رشدي، محمد مهران، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، وآخرين.

