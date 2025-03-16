الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من دياب لجمهوره بسبب مسلسل "قلبي ومفتاحه"

دياب
دياب

وجّه الفنان محمد دياب رسالة مؤثرة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»، حيث أعرب عن امتنانه الكبير لكل من دعّمه وسانده خلال رحلته في العمل.

ونشر "دياب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مع السلامة يا أسعد عبدرب النبي.. شكرًا لكل أخت وأخ كتبولي كلام حلو يسعدني ويحسسني بقيمة اللي بعمله، ممتن جدًا لكل كلمة إشادة وتشجيع، فرقت معايا جدًا وأسعدتني، يارب دايمًا أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم، ربنا يديم محبتكم".

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه قائلا بأنها توجد تحت العمارة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

تعرض قناة "on" حلقات مسلسل "قلبي ومفتاحه" يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض شاشة قناة "on دراما" في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الفنان محمد دياب الحلقة الاخيرة رسالة مؤثرة خالد صالح محمد عز مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

مواد متعلقة

25 أبريل عرض فيلم Babygirl على منصة ماكس

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

الأكثر قراءة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تناول المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ دار الإفتاء ترد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية