رسالة مؤثرة من دياب لجمهوره بسبب مسلسل "قلبي ومفتاحه"

وجّه الفنان محمد دياب رسالة مؤثرة لجمهوره عقب انتهاء عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»، حيث أعرب عن امتنانه الكبير لكل من دعّمه وسانده خلال رحلته في العمل.

ونشر "دياب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مع السلامة يا أسعد عبدرب النبي.. شكرًا لكل أخت وأخ كتبولي كلام حلو يسعدني ويحسسني بقيمة اللي بعمله، ممتن جدًا لكل كلمة إشادة وتشجيع، فرقت معايا جدًا وأسعدتني، يارب دايمًا أقدر أعمل حاجات ترضيكم وتعجبكم، ربنا يديم محبتكم".

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه قائلا بأنها توجد تحت العمارة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

تعرض قناة "on" حلقات مسلسل "قلبي ومفتاحه" يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض شاشة قناة "on دراما" في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

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