السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى صدر المعمورة

الاسكندريه
الاسكندريه

تفقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، "مستشفى صدر المعمورة"، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل، والاطمئنان على كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

رئيس التنظيم والإدارة يدعم الأداء المؤسسي عبر تطوير الموارد البشرية

الكرة الطائرة، تأهل منتخب إيطاليا لنهائي بطولة العالم بالفلبين

وشمل المرور التوجيه  بمراجعة الجداول التنظيمية الخاصة بـ الأخصائيين والاستشاريين مع عقد ندوات علمية وورش عمل لتدريب الأطباء الجدد، واستيفاء كافة إجراءات مكافحة العدوى خاصة بعناية العزل، مع تدريب الكوادر الطبية عليها واستكمال التسجيل الطبي بقسم العناية المركزة، ومتابعة التدريب على سياسة التسليم والتسلم، ومراجعة الإجراءات بعناية الطوارئ، ومتابعة حالات الانتظار وتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية لحين التحويل، وتوجيه رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمتابعة توزيع المهام للعاملين بالقسم.

وأكد الدكتور بدران أن هذه الجولات الميدانية  تهدف إلى متابعة سير العمل علي مدار اليوم لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى والمترددين على المستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صدر المعمورة الصحة الدكتور أحمد بحلاق

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة يدعم الأداء المؤسسي عبر تطوير الموارد البشرية

الكرة الطائرة، تأهل منتخب إيطاليا لنهائي بطولة العالم بالفلبين

استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads