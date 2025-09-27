وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى صدر المعمورة

تفقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، "مستشفى صدر المعمورة"، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل، والاطمئنان على كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وشمل المرور التوجيه بمراجعة الجداول التنظيمية الخاصة بـ الأخصائيين والاستشاريين مع عقد ندوات علمية وورش عمل لتدريب الأطباء الجدد، واستيفاء كافة إجراءات مكافحة العدوى خاصة بعناية العزل، مع تدريب الكوادر الطبية عليها واستكمال التسجيل الطبي بقسم العناية المركزة، ومتابعة التدريب على سياسة التسليم والتسلم، ومراجعة الإجراءات بعناية الطوارئ، ومتابعة حالات الانتظار وتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية لحين التحويل، وتوجيه رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمتابعة توزيع المهام للعاملين بالقسم.

وأكد الدكتور بدران أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة سير العمل علي مدار اليوم لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى والمترددين على المستشفيات.

