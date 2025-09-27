الكرة الطائرة، تأهل منتخب إيطاليا لنهائي بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، حسم منتخب إيطاليا تذكرة التأهل لنهائي بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، المقامة حاليا في الفلبين.

ووصل منتخب إيطاليا لنهائي بطولة العالم، بعد الفوز على منتخب بولندا في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0).

وكان منتخب بلغاريا قد تأهل أيضا للمباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب التشيك بنتيجة (3-1) في الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب بلغاريا غدا الأحد، في نهائي بطولة العالم للكبار.

