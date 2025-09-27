السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت

اليورو
اليورو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، وفق آخر التحديثات.

وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم 

 

 

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 56.09 جنيها للشراء.
  • 56.29 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم. 

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتآلف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو)؛ نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي اليوم البنك المركزى المصرى الجنيه المصرى البنك المركزى البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية البنوك اليورو في بنك الإسكندرية اليورو في البنك المركزي المصري اليورو في البنك الأهلي المصري اليورو في بنك مصر اليورو مقابل الجنيه سعر الدولار امام الجنيه سعر اليورو في البنك سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

لحظة بلحظة، تحركات مؤشر الذهب عالميا والأونصة تسجل هذا المستوى

سعر جرام الفضة في الأسواق (تحديث لحظي)

سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية بمنتصف تعاملات اليوم السبت

بعد التراجع الصباحي، آخر تطورات أسعار الذهب فى مصر

تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

الأكثر قراءة

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads