السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يدعم الأداء المؤسسي عبر تطوير الموارد البشرية

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل خلال اجتماعه مع مسئولي الموارد البشرية
ads

 أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المرحلة المقبلة تشهد تركيزًا على تطوير الموارد البشرية وتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، باعتبارهما محورًا أساسيًا في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

 

تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري

 جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الموارد البشرية بعدد من المحافظات، حيث شدد على أهمية تحديث البيانات الوظيفية بشكل مستمر لضمان دقتها وتوفير قاعدة معلومات تدعم اتخاذ القرار، في إطار التوجه نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة.

 

وأشار إلى أن إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز مطلع أكتوبر، والذي يعتمد فلسفة "الشباك الواحد"، يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، من خلال 9 إدارات مركزية متخصصة.

كما استعرض رئيس الجهاز قواعد البيانات التي تم تطويرها، والكتب الدورية المنظمة للعمل، مؤكدًا أن كافة أنشطة الجهاز تصب في هدف واحد هو دعم وتأهيل الكوادر البشرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في بناء جهاز إداري عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل القيادة السياسية الجمهورية الجديدة الجهاز الإدارى للدولة

